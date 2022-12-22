Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Аэропорт и железнодорожный вокзал Нового Уренгоя свяжет аэроэкспресс. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, для этих целей уже приобрели два автобуса, вмещающие 30 человек и работающие на газомоторном топливе.

Первые аэроэкспрессы начнут работу с 1 января 2023. В день они будут совершаться восемь оборотных рейсов, которые охватят все временные промежутки.

- Следует отметить, что безопасности, комфорту и доступности путешествий ямальцев уделяется повышенное внимание. По этим причинам и запускаются аэроэкспрессы. Запуск такого автобусного сообщения - это новый уровень комфорта для пассажиров. Для ямальцев, которые добираются до Нового Уренгоя и летят дальше, теперь не надо спешить ночью на автомобиле к первому самолету. Можно спокойно добраться на поезде и пересесть на аэроэкспресс, - отметил начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта окружного департамента Александр Стихин.

Напоминаем, что перед открытием новой воздушной гавани было скорректировано расписание для семи пассажирских составов, следующих из Казани, Москвы, Оренбурга, Уфы, а в летнее время - из Анапы и Имеретинского курорта в Новый Уренгой.