В Лабытнанги строят первые семиэтажные дома

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

Глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала о перспективах жилищного строительства в городе на ближайшие пять лет.

Согласно ее словам, до 2025 года планируется построить более 136 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит расселить 306 деревянных домов, где проживают 2 884 семьи.

-Благодаря поддержке губернатора Дмитрий Артюхова и правительства округа, более 6,5 тысяч лабытнангцев переедут в новые квартиры, - отметила градоначальница.

Стоит отметить, что на данный момент активно ведется строительство четырех многоквартирных домов: из них два дома - первые в Лабытнанги «семиэтажки». Кроме того, под застройку передано еще семь земельных участков.

Также напоминаем, что вчера, 18 февраля, окружные депутаты поддержали закон, который позволит региону получить дополнительное финансирование от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Объем поступлений от Госкорпорации составит 218 миллионов рублей, причем деньги Ямал получит на два года раньше запланированного срока. Дополнительные средства направят в несколько муниципалитетов.