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НовостиНовый год21 декабря 2022 6:00

Новогодняя ярмарка самозанятых пройдет в Ноябрьске

Она состоится в эти выходные
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске пройдет новогодняя ярмарка самозанятых. Информация об этом появилась на официальной странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Самозанятые смогут продемонстрировать и реализовать свою уникальную продукцию, расширить круг покупателей. Быть может, общение с коллегами станет взаимовыгодным и появятся новые креативные проекты», - говорится в сообщении.

В этом году ярмарки пройдут 24 и 25 декабря сразу в двух местах - ТК «Ноябрьский» и ТК «Ардо». Посетить мероприятия можно с 10:00 до 18:00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске открылся цех по производству полуфабрикатов. В меню - 45 наименований продукции.