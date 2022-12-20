В отдаленном микрорайоне Ноябрьска появился крытый корт.

Фото: администрация Ноябрьска

В отдаленном микрорайоне Ноябрьска - Железнодорожников - появился крытый корт. Как отметили в городской администрации, для жителей поселка это стало настоящим событием, ведь раньше, чтобы покататься на коньках, им приходилось ездить в город.

Роль инициатора взял на себя местный житель Эдуард Лавров. Вместе с единомышленниками он обратился в офис проектов инициативного бюджетирования «РИТМ» и «Уютный Ямал». В итоге горожане поддержали идею, а спустя время ее начали воплощать в жизнь.

Новый корт хорошо освещен, в нем есть теплая раздевалка и лавочки.

В преддверии открытия специалисты управления по физической культуре и спорту, а также центра спортивных мероприятий подготовили лед и организовали для юных ноябрян интересную программу.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Вынгапуровском открылась новая амбулатория с современным оборудованием.