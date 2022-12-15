В отдаленном микрорайоне Ноябрьска открылась новая амбулатория с современным оборудованием

Фото: пресс-служба губернатора

В Вынгапуровском (отдаленный мкр. Ноябрьска) открылась новая амбулатория. С просьбой обновить имеющееся медучреждение жители микрорайона обращались к губернатору Дмитрию Артюхову во время его поездки по региону в августе 2021 года.

Новая амбулатория - самый крупный модульный медицинский объект в округе. Комплекс состоит из 27 модулей, а его площадь превышает тысячу квадратных метров. В одноэтажном здании разместились поликлиника, дневной стационар, лаборатория, рентген кабинет, процедурные, прививочные и перевязочные..

Отметим, что в медучреждение закупили современное оборудование. Это рентген, флюорограф и аппараты ультразвуковой диагностики. В ближайшее время завершится установку маммографа.

Работа с пациентами построена по принципу «бережливой поликлиники». Прием людей начинается с регистратуры открытого типа.

- Это долгожданное событие не только для нас, медиков, но и жителей. Важно, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях, - сказал главный врач Ноябрьской больницы Максим Зинин.