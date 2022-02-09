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Недвижимость9 февраля 2022 3:19

В Пурпе отреставрируют храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

Деревянное здание требует особого ухода
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Пурпе отреставрируют храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава городского округа Андрей Гаранин.

- Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» построен без единого гвоздя - очень уютно и хорошо здесь, но деревянное здание требует особого ухода! Необходимо провести реставрационные и противоаварийные работы. Будем вместе думать над решением вопроса в ближайшее время! - написал чиновник.

А тем временем в Пурпе-1 начался капитальный ремонт общественной бани. Здание очень сильно запустили, из-за чего там появилась плесень, потемнели стены и процветает полная антисанитария.