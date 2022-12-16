Фото: администрация Красноселькупского района

В Красноселькупском районе открыли уже три зимника. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Так, 14 декабря сезонная автодорога длиной 132 километра соединила Коротчаево с Красноселькупом. Проехать по ней могут машины не тяжелее 30 тонн.

С этого же дня заработал зимник Толька - Южно-Харампурское месторождение. По нему пропускают транспорт до 40 тонн.

А сегодня, 16 декабря, открылась зимняя дорога по маршруту Толька - Ратта. Она доступна для машин общей массой до 40 тонн.

Напоминаем, что в этом году ямальские зимники обустраивают по новому стандарту. На них появятся пункты КПП с обогревом, видеокамеры, электрические шлагбаумы и баки для мусора. А в неблагоприятную погоду будет дежурить техника, которая сможет отыскать и вызволить застрявшие машины.