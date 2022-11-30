В Новом Уренгое работники аэропорта тестируют новый терминал

Фото: аэропорт Нового Уренгоя

В Новом Уренгое состоялось первое комплексное тестирование пассажирского терминала. Участие в нем приняли его работники, временно выступившие в роли пассажиров.

- В ходе тестирования специалисты подразделений авиаузла отрабатывают все основные процессы обслуживания пассажиров и проверяют работоспособность оборудования, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

В декабре состоится серия комплексных испытаний. Волонтеры пройдут весь путь пассажира, начиная от входного досмотра и заканчивая выходом на посадку, а затем - от прибытия и до выхода на привокзальную площадь.

Фото: аэропорт Нового Уренгоя

Сотрудники аэропорта протестируют оборудование для досмотра, работу систем регистрации и обработки багажа, производственных ИТ-систем, а также турникетов, эскалаторов, лифтов. На данный момент все оборудование уже прошло пуско-наладку и теперь проверяется в реальных условиях.

По итогам тестирования будет проведена финальная отладка технологических и производственных процессов.

Напоминаем, что принять первых пассажиров новый терминал собирается уже в декабре.