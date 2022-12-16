До конца года в Салехарде появятся еще шесть теплых остановок

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде продолжают устанавливать теплые остановки. Как рассказал глава города Алексей Титовский, на днях новый павильон появился возле управления соцзащиты, расположенного на улице Матросова, до конца года их число увеличится на шесть.

- Еще шесть комфортных павильонов появятся до конца года на Вахте-80, ул. Республики напротив Лицея, с двух сторон на ул. Щорса и на втором отделении - ул. Шалгина и Хлебокомбинат. Подключат их в скором времени, - сообщил градоначальник.

Всего в этом году в Салехарде появилось десять теплых остановочных комплексов. На сегодняшний день в городе имеются 33 отапливаемых павильона - каждая третья остановка.

Также Алексей Титовский сообщил, что с остановкой на ОВД возникли сложности. Но подрядчик все исправит в рамках гарантийных обязательств, только надо дождаться запчасти. Сейчас там работает тепловая завеса.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что до конца года на Ямале появятся 50 теплых остановок.