Фото: пресс-служба губернатора

До конца года на Ямале появятся 50 теплых остановок. Как сообщили в пресс-службе губернатора, на данный момент установлено 33 павильона.

Лидером по числу теплых остановок стал Ноябрьск - 13 новых комплексов. На втором расположился Салехард - три павильона, еще семь появятся на улицах Броднева, Матросова, Республики, Чапаева и Игарская. Замыкает тройку лидеров Новый Уренгой - девять остановок.

- Теплые остановки в условиях Крайнего Севера - это острая необходимость в зимний период, поэтому мы продолжили работу, чтобы ямальцам было тепло и комфортно. Новые остановки не только теплые, но и «умные» - там можно отследить автобусный маршрут, ознакомиться с афишей города, подзарядить мобильный телефон. Все это делает ожидание городского транспорта комфортным, - рассказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих.

Внешнему оформлению остановок также уделяется отдельное внимание: выдерживаются городские концепции и тематики. Например, в Лабытнанги все остановки будут брендированы изображением снежинки и надписью «Город, где делятся теплом», в Ноябрьске выдерживается концепция Ноябрьск-парка.

Всего, с учетом установленных в этом году павильонов, в городах и поселках Ямала будут 172 теплые остановки.