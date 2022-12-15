Фото: пресс-служба губернатора

На маршрут Тазовский - Газ-Сале выйдет новый автобус. Местные жители не раз обращались к главе региона с просьбой увеличить количество транспорта на этом направлении, и их просьба было услышана.

Перевозить пассажиров автобус начнет со следующего года. Кроме того, с 1 января стоимость проезда на маршруте снизится со 135 до 50 рублей.

- Автобус вмещает 30 пассажиров и соответствует всем современным требованиям, время в пути пролетит быстро и комфортно, - сказал начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта профильного департамента Александр Стихин.

Для удобства пассажиров автобус оборудован багажным отделением и полками в салоне. Также он оснащен необходимым оборудованием и новыми опциями: кондиционером и двумя дополнительными печками, видеонаблюдением, электронным табло «бегущая строка», системой ГЛОНАСС, терминалами бесконтактной оплаты и кнопками экстренной остановки.

Напоминаем, что в этом году для Тазовского района приобрели еще один полноприводный автобус, он задействовали на маршрутах в поселке Антипаюта.