Проезд в автобусе из Газ-Сале в Тазовский подешевеет в два раза

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Глава Тазовского района Василий Паршаков рассказал во время прямого эфира в соцсетях, что с 1 января 2023 года снизится стоимость проезда по маршруту Газ-Сале - Тазовский.

- Да, билеты с 1 января 2023 года подешевеют на 50%, - сказал он.

Жители Газ-Сале сами задали главе муниципалитета вопрос о том, есть ли возможность снизить цену. Поскольку добираться на работу из одного населенного пункта в другой было затратно.

Таким образом в следующем году жители Газ-Сале смогут добраться до райцентра за меньшую стоимость.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Тазовском здание нового педиатрического отделения полностью готово снаружи. Сейчас специалисты приступили к чистовой отделке помещений и одновременно проводят пуско-наладочные работы систем вентиляции, отопления и водоснабжения.