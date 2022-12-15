В Лабытнанги иномарка въехала в пропускавший пешехода автомобиль: пострадал ребенок

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 14 декабря около дома №39 по ул. Обская в Лабытнанги.

- Установлено, что около 8:00 водитель автомобиля «Skoda», не рассчитав скорость и проигнорировав дорожные условия, врезался в автомобиль «ЗАЗ», пропускавший пешехода. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир «ЗАЗ» получил повреждения и был доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 ДТП, а с начала года - 4 604, в которых 25 человек погибли и 330 получили травмы, в том числе 43 ребенка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске водитель наехал на «ватрушку» с 3-летним ребенком и даже не заметил этого. К счастью, малыш сильно не пострадал.