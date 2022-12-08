В Ноябрьске водитель наехал на «ватрушку» с 3-летним ребенком и даже не заметил этого

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Ноябрьске водитель иномарки наехал на 3-летнего ребенка, которого везли на «плюшке» в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Сегодня, 8 декабря, около 8:00 на ул. Магистральная водитель автомобиля «Volkswagen» наехал на 3-х летнего ребенка, которого на «плюшке» везли в детский сад. Не заметив этого, он продолжил движение без остановки, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

В дальнейшем автомобилисту позвонил его знакомый, который и рассказал о случившемся. После этого водитель сам приехал в больницу, где, на тот момент, ребенка осматривал врач.

К счастью, малыш сильно не пострадал. После обследованию юному северянину назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.