Кочевым семьям Ямала будут выплачивать чумовой капитал за третьего ребенка

Фото: Правительство ЯНАО

О мерах поддержки ямальских семей сегодня во время выступления с докладом о положении дел в округе рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, заострив внимание на коренных народах Севера.

У тундровиков в силу особенностей образа жизни нет возможности воспользоваться материнским капиталом, положенным каждой семье за рождение третьего и последующего ребенка. Это 500 тысяч рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий. В связи с этим главой округа было принято решение назначить выплату чумового капитала многодетным ямальцам из числа коренных малочисленных народов Севера.

– Предлагаю при рождении третьего ребенка выдавать чумовой капитал – комплект всего необходимого для собственного национального жилища. Коренные народы Севера – хранители нашей земли и ее устоев. Возможность вести традиционный образ жизни напрямую связана с состоянием нашей экосистемы, – сказал Дмитрий Артюхов.

Чумовой капитал – это комплект для сбора чума, включающий шесты, нюки, доски, печь и нарты, стоимостью свыше полумиллиона рублей. Получить помощь смогут молодые кочевые семьи при рождении третьего ребенка. Причем право на региональный маткапитал тоже сохраняется.

Эдуард Яунгад, председатель комитета заксобрания ЯНАО по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, так же считает чумовой капитал весомой поддержкой для коренного населения Ямала:

– Существуют сложности при переходе на ведение собственного хозяйства, когда молодая семья уже сформирована, и в ней есть дети, а средств для перехода нет. Думаю, что жители тундры очень обрадуются такому решению губернатора.

К слову, в последние годы в ЯНАО значительно усилена поддержка коренного населения округа. В числе мер – увеличение размера кочевых, повышение цены мяса первой категории при сдаче до 450 рублей за килограмм. Благодаря такому решению в 2020 году было получено рекордное количество продукции высшего качества.