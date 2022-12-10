Педагог православной гимназии Ноябрьска погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: храм Архистратига Михаила г. Ноябрьск, соцсети

Педагог православной гимназии Ноябрьска Александр Сухоруков погиб в ходе спецоперации на Украине. Информация об этом появилась на официальной странице храма Архистратига Михаила в соцсети «ВКонтакте».

«2 ноября в Артемовске погиб наш прихожанин и учитель православной гимназии, чтец Александр Сергеевич Сухоруков», - говорится в сообщении.

По словам учеников, Александр Сергеевич все свободное время посвящал работе, а дети стали для него самым важным в жизни.

Для многих воспитанников Ноябрьской православной гимназии он был очень близким человеком, которому можно было просто позвонить, написать, выговориться и не бояться осуждений. Александр Сухоруков всегда давал советы и поддерживал, оберегал и помогал в трудных обстоятельствах жизни. Он не осуждал людей за поступки, а смотрел в глубину и разбирался, почему они так поступали.

В это воскресенье, 11 декабря, состоятся божественная литургия и панихида. Дата погребения будет объявлена позже.

Отмети, что Александр Сухоруков был удостоен госнаграды «Орден мужества». Кроме того, у него имеется и ряд наград ЧВК «Вагнер»: крест «За отвагу и мужество», крест «За кровь и храбрость», «Окопный крест».