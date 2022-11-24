На Ямале заработали телефоны для семей мобилизованных, по которым можно узнать о мерах поддержки

Телеграм-канал «Ямал. Официально»

На Ямале продолжают активно поддерживать участников спецоперации и их семьи. Теперь в каждом муниципалитете заработали телефоны, по которым можно получить консультацию о существующих мерах соцподдержки, сообщает телеграм-канал «Ямал. Официально».

На вопросы северян отвечают специалисты соцзащиты. Поручение обеспечить адресный подход к жителям дал губернатор Дмитрий Артюхов.

Обратиться за консультацией можно с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:00 (перерыв с 12:30 до 14:00).

Напоминаем, что также в каждом муниципалитете действуют штабы волонтеров «Мы вместе», помогающие семьям мобилизованных. Тем, кому необходима пддержка, могут звонить по номеру круглосуточной федеральной горячей линии: 8-800-200-3411. Общественники принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи. Кроме того, доступен формат текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и «Вконтакте».