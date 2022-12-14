На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открыты для движения все три полосы

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открылось движение по второй полосе, ранее закрытой на ремонт. Таким образом, сейчас для движения доступны все три полосы. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Сегодня, 14 декабря, с 09:00 открывается движения по второй полосе на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги. Движение разрешено по трем полосам для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн», - говорится в сообщении.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по ледовой переправе открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.