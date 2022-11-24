Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале открывают ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, проехать по ней можно будет уже сегодня, 24 ноября, с 11:00.

- Движение открыто для всех видов колесного транспорта общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных - общей массой до 5 тонн. Движение запустят сразу по двум полосам, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Третья полоса пока закрыта для движения. Сейчас специалисты намораживают лед, устанавливают сигнальные вешки и дорожные знаки. Проезд откроют, как только лед достигнет необходимой толщины.

Получить оперативную информацию о работе региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещена на интерактивной карте.