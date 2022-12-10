На старом кладбище в центре Салехарда установили захоронения более 70 ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: Роман Арефьев, соцсети

На старом кладбище в центре Салехарда установили захоронения 72 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил депутат городской думы Роман Арефьев.

- Сфотографировав все сохранившиеся надгробия, которых оказалось почти 600, мы проверили полученные фамилии по базам данных ветеранов Великой Отечественно войны и выявили 72 соответствия. По некоторым фамилиям требуется провести дополнительные исследования, так как в источниках по ним нет исчерпывающей информации - место рождения или год смерти. Будем направлять запросы и взаимодействовать с архивом, чтобы установить личность каждого ветерана, захороненного на кладбище, - рассказал он.

Также в планах у депутата - восстановить все надгробия, но для этого необходимо финансирование.

Фото: Роман Арефьев, соцсети

Напоминаем, что летом 2021 года в Салехарде начались работы по реконструкции кладбища. Кстати, автором идеи как раз является Роман Арефьев - он заявился на конкурс инициатив «Уютный Ямал» и одержал победу.

Отметим, что привидение могил в порядок и создание карты захоронений - один из этапов благоустройства старого кладбища.