На трассе Сургут-Салехард разбились водители «Газели» и снегохода

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО
За прошедшие сутки на ямальских дорогах пострадали два человека. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба ДТП произошли 9 декабря на трассе Сургут-Салехард.
Так, в 15:20 на 474 километре загородной дороги водитель «КАМАЗа» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «ГАЗ». В результате аварии водитель последней госпитализирован.
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО
Затем, около 17:50, на 1 184 километре водитель автомобиля «TOYOTA» также выехал на встречную полосу, где столкнулся со снегоходом «POLARIS». Как итог - водитель снегохода сейчас в больнице.
Также напоминаем, что 9 декабря в 20 километрах от Пурпе насмерть разбились водитель внедорожника и его пассажир. Машина, в которой они ехали, столкнулась с автобусом.
Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 19 ДТП, а с начала года - 4 527, в которых 25 человек погибли и 324 получили травмы, в том числе 42 ребенка.