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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 4:00

На трассе Сургут-Салехард разбились водители «Газели» и снегохода

Их доставили в больницу
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах пострадали два человека. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба ДТП произошли 9 декабря на трассе Сургут-Салехард.

Так, в 15:20 на 474 километре загородной дороги водитель «КАМАЗа» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «ГАЗ». В результате аварии водитель последней госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Затем, около 17:50, на 1 184 километре водитель автомобиля «TOYOTA» также выехал на встречную полосу, где столкнулся со снегоходом «POLARIS». Как итог - водитель снегохода сейчас в больнице.

Также напоминаем, что 9 декабря в 20 километрах от Пурпе насмерть разбились водитель внедорожника и его пассажир. Машина, в которой они ехали, столкнулась с автобусом.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 19 ДТП, а с начала года - 4 527, в которых 25 человек погибли и 324 получили травмы, в том числе 42 ребенка.