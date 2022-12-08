«Любая жизнь - бесценна»: пожарный Дмитрий Капсомун рассказал, как спас котенка в Губкинском

Фото: служба ветеринарии ЯНАО

Героем, спасшим котенка из горящей квартиры в Губкинском, оказался начальник караула 12 пожарно-спасательной части, старший лейтенант Дмитрий Капсомун. Видео, в котором он с усердием пытается вернуть жизнь в маленькое тельце, разлетелось по всем соцсетям, получив волну одобрений.

В связи с этим специалисты региональной службы ветеринарии попросили мужчину рассказать, как он спас котенка, а в ответ получили согласие.

- Во время тушения в одной из квартир были обнаружены три маленьких котенка и мама-кошка. Один из котят был без признаков жизни, второй - бодрячком, а третьему досталось - он надышался угарным газом и был без сознания, но подавал признаки жизни. Я принял решение вынести пострадавшего котенка на свежий воздух и оказать первую помощь: дал подышать через кислородную маску и сделал непрямой массаж сердца. А потом передал его врачам скорой помощи для дальнейшей реанимации - она продолжались более получаса. Благодаря совместным усилиям его жизнь была спасена, - вспоминает Дмитрий.

Также пожарный отметил, что с детства ему были привиты чувство патриотизма, долга и желание работать в пожарно-спасательной службе.

- Я всегда хотел спасать жизни, потому что абсолютно убежден, любая жизнь - бесценна, - подчеркнул он.