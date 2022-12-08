Спикер Госдумы заявил, что государство исполнит все социальные обязательства перед россиянами

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с обращением на пленарном заседании думы. Он четко заявил, что никакие западные санкции не помешают властям выполнить все социальные обязательства перед людьми, сообщает издание dumatv.ru.

Также политик сообщил, что россиянам не стоит опасаться повторения ситуации, которая сложилась в стране в 90-х годах. Тогда экономические трудности перекладывались на плечи людей, но сейчас этого точно не будет.

- Сегодня решение принимается в непростое время. Но надо сказать, что недавно мы принимали бюджет на следующий год - вы не увидели секвестра, вы не увидели ни одной программы, которая была бы свернута. Это очень непросто! Мы с вами помним, как в 1990-е годы все проблемы переложили на плечи населения, - подчеркнул спикер ГД.

Кроме того, Володин призвал коллег двигаться дальше, продолжать заниматься решением социальных вопросов и улучшением жизни граждан (в частности, повышением зарплат и выплат).