Фото: Игорь Заборовский, соцсети

В Надыме готовы приступить к плетению маскировочных сетей для участников спецоперации. Как сообщил местный активист Игорь Заборовский, производство стартует 1 декабря, то есть уже сегодня.

- Материал для маскировочных сетей пришел. Провели с добровольцами, которые вызвались их изготавливать, первое установочное собрание, познакомились, - кратко прокомментировал общественник.

Фото: Игорь Заборовский, соцсети

После того как надымчане научатся делать сетки правильно, качественно и без ошибок, их опыт распространят на весь регион - такова идея Игоря Заборовского.

Кстати, когда активист объявлял о поиске желающих изготавливать сети, он упомянул, что также в городе разыскиваются специалисты, разбирающиеся в тонкостях маскировки. Нашлись такие или нет - неизвестно.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Лабытнанги школьники шьют кофты и балаклавы для мобилизованных ямальцев.