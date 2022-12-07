Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьской ЦГБ появится первое на Ямале отделение паллиативной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

- Открытие запланировано в 2024 году в рамках реализации программы по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи. Ее главная цель - повысить качество жизни пациентов, - добавили в главной пресс-службе.

Кроме того, в Ноябрьской ЦГБ, а также больницах Нового Уренгоя, Надыма и Салехарда будут организованы мобильные бригады медиков для оказания паллиативной медпомощи на дому.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в больницу Ноябрьска поступило современное эндоскопическое оборудование. С его помощью можно проводить точнейшие исследования органов желудочно-кишечного тракта.