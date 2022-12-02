В больницу Ноябрьска поступило современное эндоскопическое оборудование

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьскую ЦГБ поступило современное эндоскопическое оборудование, позволяющее проводить точнейшие исследования органов желудочно-кишечного тракта. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, речь идет о системе экспертного класса «Pentax 7010». Она обладает высокой четкостью и дополнительными возможностями обработки изображения, что дает возможность безошибочно диагностировать заболевания в их начальных стадиях.

- Оборудование позволяет увидеть на экране монитора даже малейшие изменения слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, чтобы максимально точно и оперативно поставить диагноз. Востребованность очень большая - в день наше отделение проводит 50-55 исследований, - рассказал врач-эндоскопист Вадим Решетниченко.

Кроме того, в комплект входит инсуффлятор СО2 и ирригационная помпа, позволяющие улучшить визуализацию, а также снижающие неприятные ощущения во время и после процедуры.

Отметим, что важнейшей задачей эндоскопической диагностики является выявление предраковых заболеваний и злокачественных новообразований на ранних стадиях развития.