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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:19

В больницу Ноябрьска поступило современное эндоскопическое оборудование

С его помощью можно проводить точнейшие исследования органов желудочно-кишечного тракта
Марина Прохорова
Фото: Ноябрьская ЦГБ

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьскую ЦГБ поступило современное эндоскопическое оборудование, позволяющее проводить точнейшие исследования органов желудочно-кишечного тракта. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, речь идет о системе экспертного класса «Pentax 7010». Она обладает высокой четкостью и дополнительными возможностями обработки изображения, что дает возможность безошибочно диагностировать заболевания в их начальных стадиях.

- Оборудование позволяет увидеть на экране монитора даже малейшие изменения слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, чтобы максимально точно и оперативно поставить диагноз. Востребованность очень большая - в день наше отделение проводит 50-55 исследований, - рассказал врач-эндоскопист Вадим Решетниченко.

Кроме того, в комплект входит инсуффлятор СО2 и ирригационная помпа, позволяющие улучшить визуализацию, а также снижающие неприятные ощущения во время и после процедуры.

Отметим, что важнейшей задачей эндоскопической диагностики является выявление предраковых заболеваний и злокачественных новообразований на ранних стадиях развития.