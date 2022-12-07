Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открыты для движения все три полосы. Информация об этом появилась на официальной странице регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства в соцсети «ВКонтакте».

«На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги движение осуществляется по трем полосам. Проезд разрешен для всех видов транспорта общей массой до 5 тонн», - говорится в сообщении.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по первой и второй полосам ледовой переправы открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.