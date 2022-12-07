На Ямале зафиксирован рост выдачи автокредитов Фото: Вадим Бегун

Данные предоставил ВТБ в ЯНАО, где за последний осенний месяц ямальцы получили автокредиты на общую сумму 10,4 млн рублей, превысив тем самым показатели октября. Всего же за 11 месяцев этого года на покупку автомобилей было выдано более 212 млн рублей.

В целом по стране в ноябре клиенты банка провели более 5,8 тысячи кредитных сделок почти на 6 млрд рублей, увеличив результат к октябрю на 10%. А по итогам 11 месяцев свыше 47,5 тысячи заемщиков получили автокредиты на 57 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств в ноябре стали Московский регион (965 млн рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 470 млн) и Республика Башкортостан (более 244 млн рублей).

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. В ноябре на покупку таких автомобилей банк выдал более 3,8 млрд рублей. Больше всего заемщиков интересовали российские авто – их доля в выдачах ВТБ за месяц увеличилась более, чем на 6 п.п. и по итогам ноября превысила 65%. Самой популярной маркой стала Lada, сейчас на нее приходится 6 из 10 кредитных сделок.

– В ноябре наши темпы роста автокредитования превысили общероссийские показатели за этот период почти втрое, – отмечает управляющий ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе Виктор Пирогов. – Средний чек сделки в ЯНАО чуть выше, чем по стране – 1,3 млн. рублей против 1 млн. В ноябре двигателем автомобильного рынка продолжила выступать льготная программа. Ее продление позволило поддержать автолюбителей, что также отразилось на результате минувшего месяца.

В целом на российском рынке, согласно оценке экспертов банка, в ноябре выдачи автокредитов составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный

период достигли 1,1 трлн рублей. И в декабре, по мнению аналитиков, ожидается дальнейший рост активности заемщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.