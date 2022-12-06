Мужчину, поджегшего вагон поезда Новый Уренгой - Оренбург, отправили на принудительное лечение

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Пуровский районный суд отправил на принудительное лечение 38-летнего жителя Пермского края, поджегшего вагон пассажирского поезда Новый Уренгой - Оренгбург. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напоминаем, что инцидент произошел 24 июня в 04:10 утра, а ущерб от него составил несколько миллионов рублей.

- Установлено, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Он, держа нож, начал угрожать пассажирам физической расправой, а затем нанес удары рукой двум проводникам, при этом одному из них высказывал угрозу убийством. После чего, желая уничтожить чужое имущество, злоумышленник поджег вагон, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, никто из людей не пострадал. Вагон был отцеплен от поезда, а возгорание ликвидировали через полчаса прибывшие экстренные службы.

Далее мужчину отправили в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Суд, согласившись с позицией прокурора, решил оставить мужчину в заведении, где его будут принудительно лечить. На данный момент постановление суда не вступило в законную силу.