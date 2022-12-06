Полицейские Нового Уренгоя задержали преступника, придумавшего аферу с девушками по вызову

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Полицейские Нового Уренгоя задержали преступника, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленник разместил в Интернете объявление о предоставлении услуг интимного характера, после чего ему позвонил потерпевший.

- При телефонном разговоре преступник сообщил, что услуги предоставляются только после перевода денег. После того как заявитель перечислил 15 тысяч рублей, с ним перестали выходить на связь, - прокомментировали в ведомстве.

После этого правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Злоумышленником оказался ранее не судимый житель Вологодской области 1991 года рождения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что краснодарка вымогала у ноябрянина 10 тысяч рублей, угрожая слить в Сеть его интимные фото. Возбуждено уголовное дело.