Краснодарка вымогала у ноябрянина 10 тысяч рублей, угрожая слить в Сеть его интимные фото Фото: Вера Зенина

Полиция Ноябрьска задержала девушку, обвиняемую в вымогательстве. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, соответствующее заявление поступило от молодого человека 1997 года рождения. Парень рассказал, что злоумышленница начала требовать с него 10 тысяч рублей, а иначе она выложит в Сеть его интимные фото.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее не судимая и не работающая жительница Краснодара 1997 года рождения, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас в отношении девушки избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Это значит, что она должна своевременно являться по вызовам дознавателя или следователя, а также в суд.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Губкинском двое мужчин вымогали деньги у подростка. В полицию обратились родители мальчика.