Фото: администрация Надымского района

Уже через несколько дней, 9 декабря, в Надыме откроется новогодняя ярмарка. Как сообщили в районной администрации, торговля развернется на площади Юбилейная и продлится до 15 января.

- Здесь можно будет купить товары от лучших производителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей и, разумеется, Ямала - прокомментировали в мэрии.

Таким образом надымчане смогут приобрести продукты для новогоднего стола или выбрать подарки для родных и близких. Например, из рыбы или птицы от отечественных производителей получится приготовить главное блюдо праздничной ночи, а красивые валенки пригодятся для прогулок в морозные дни.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что к Новому году в Надыме установили более 30 светодиодных фигур. Подготовка к празднику практически завершена.