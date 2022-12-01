К Новому году в Надыме установили более 30 светодиодных фигур

Фото: администрация Надымского района

В Надыме завершаются приготовления к Новому году. Как сообщили в городской администрации, на улицах и во дворах установлены уже более 30 светодиодных фигур.

Главным местом их размещения, как и в прошлые годы, стала площадь Юбилейная. Именно здесь установлена главная новогодняя ель, а всего их десять, из которых восемь - во дворах.

Заняла свое место на набережной и полюбившаяся всем надымчанам елка из шаров. Она часто становится героем праздничных фото жителей и гостей города.

Фото: администрация Надымского района

В скором времени детвора сможет прокатиться с горок в микрорайонах 3А и 18, поселке Лесном, во дворе дома №10А по улице Комсомольская, дома №38 по улице Зверева и дома №19 по проспекту Ленинградский. Подрядчик уже заканчивает работы по созданию зимних аттракционов.

На площади Юбилейная также устанавливается ледяная горка. Прокатиться по ней смогут и взрослые, и дети. Для этого предусмотрены скаты высотой около 1, 3, и 5 метров.

Напоминаем, что принять участие в создании новогоднего настроения могут все желающие. Как и в прошлые годы, в районе проходит смотр-конкурс «Снежная сказка Надымской земли». Уточнить детали об участии можно по телефону: 8(3499) 53-39-10.