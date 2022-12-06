Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале появились первые теплые остановки. Как сообщили в администрации муниципалитета, их установили в районе школы-интерната и ул. Труда.

- Каждый павильон оборудован видеонаблюдением, имеет «тревожную» кнопку, интерактивную панелью и другие полезные функции для повышения комфорта ожидания автобусов, - прокомментировали власти.

Всего в 2022 году запланировано установить пять таких павильонов. До конца месяца они появятся на остановках по ул. Совхозная и ул. Таежная.

Напоминаем, что до конца декабря в регионе становят 50 отапливаемых павильонов. На данный момент лидером по числу теплых остановок стал Ноябрьск - 13 новых комплексов. На втором расположился Салехард - три павильона, еще семь появятся на улицах Броднева, Матросова, Республики, Чапаева и Игарская. Замыкает тройку лидеров Новый Уренгой - девять остановок.