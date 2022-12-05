Фото: администрация Салехарда

В Салехарде мамонта Митю нарядили в традиционную новогоднюю шубку. Информация об этом появилась на официальной странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Салехард с каждым днем становится все краше и все больше напоминает о приближении Нового года. Жители и гости города, берем фотоаппараты и телефоны, семью, друзей - и вперед, делать фото на память!» - говорится в сообщении.

Напоминаем, что свой праздничный костюм мамонт впервые примерил в 2015 году.

Фото: администрация Салехарда

В преддверии Нового года в окружной столице установят пять елок: на улицах Маяковского, Чкалова и Деповская, а также на площадях у арт-резиденции «Полярис» и Центра «Геолог». Последняя, кстати, будет самой высокой - 21 метр, а украсят ее около ста игрушек.

По словам главы Алексея Титовского, в праздники каждый найдет развлечение по душе: ледяные горки и лазалки - для малышей, панно для фотографирования - для взрослых и настоящая резиденция Деда Мороза - для всех, кто верит в сказку.