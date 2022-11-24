Фото: администрация Салехарда

В мэрии Салехарда рассказали, как преобразится город в преддверии Нового года.

Так, у ЦКиС «Геолог» появится ледовый городок «Остров сокровищ». Сооружать его начнут в ближайшие дни, для работы понадобится 800 кубов льда.

В окружной столице установят пять елок: на улицах Маяковского, Чкалова и Деповская, а также на площадях у арт-резиденции «Полярис» и Центра «Геолог». Последняя, кстати, будет самой высокой - 21 метр, а украсят ее около ста игрушек.

Обычные деревья украсят гирляндами, а на столбах уличного освещения уже появились световые консоли и панно. Суммарная протяженность праздничных гирлянд - 20 километров.

- Проведена ревизия и подготовлены к работе большинство элементов праздничной иллюминации, которые использовались в прошлые годы, - отметили в администрации.

В свой традиционный костюм Деда Мороза готовится одеться и Мамонт Митя. Сейчас наряд размером «2023XL» чистят и приводят в порядок.

Во всей красе праздничный Салехард можно будет увидеть 15 декабря, к этому моменту все основные работы будут выполнены.