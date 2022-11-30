На Ямале подвели итоги летних студенческих научно-исследовательских практик

В этом году, признанным Годов экологии в России, на базе ямальского Научного центра изучения Арктики впервые были организованы научно-исследовательские практики для студентов ведущих российских вузов.

С 5 июля по 29 сентября пять групп студентов приняли участие в полевых и научно-исследовательских работах на территории ЯНАО под кураторством ямальских ученых и своих научных руководителей. Целью практик стало исследование мерзлоты и экосистем в арктическом регионе. Работы проводились в окрестностях Салехарда, Лабытнанги, Приуральского района, Надыма, Нового Уренгоя.

Студентами были установлены дополнительные пункты мониторинговых наблюдений за многолетнемерзлыми грунтами и температурными режимами. Также участники практики поучаствовали в работах ямальских ученых по расконсервированию ранее свернутых пунктов наблюдений за мерзлотой.

– Я освоила основные методы полевых исследований в криолитозоне, а также получила много новых интересных знаний. Важно то, что практика помогла определиться с моей будущей областью научного интереса, – рассказала студентка географического факультета кафедры криолитологии и гляциологии МГУ имени М.В. Ломоносова Елизавета Лисаченко.

Кроме того, за время работ студенты отобрали пробы почв и воды для последующих лабораторных исследований, сделали аэрофотоснимки с использованием беспилотных летательных аппаратов, что помогло получить подробные модели территорий для мониторинга их ландшафтных биогенных изменений, составили геоморфологические и ландшафтные карты обследованных территорий.

– Я приняла участие в геофизических, геодезических работах, описаниях ландшафтов и проведениях термометрических наблюдений. По итогу практики я получила огромный практический опыт и освоила специфику геокриологических полевых работ. Надеюсь, что в дальнейшем новые студенты смогут попасть на такую практику, так как оно того стоит, – отметила Яна Голубкова, студентка кафедры инженерной геологии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.

Всего в этом году в студенческих практиках поучаствовали 53 студента из МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского госуниверситета, Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, из ТюмГУ и ТИУ.

Научные полевые практики будут организованы и в 2023 году. В следующем полевом сезоне запланированы продолжение работы по сбору данных о мерзлоте, наблюдательные работы, расширение тематики работ, изучение биологических сообществ и другие исследования.

Студенты, желающие стать участниками практики, должны пройти конкурсный отбор. В нем могут поучаствовать обучающиеся на территории РФ по направлениям подготовки «Геология», «География», «Экология и природопользование», «Почвоведение». Ежегодно в практике смогут принять участие около 60-ти студентов.