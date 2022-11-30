В Мужах мастерицы шьют для мобилизованных рукавицы-шубенки

Фото: администрация Шурышкарского района

В селе Мужи коллектив Центра воспитания и дополнительного образования вторую неделю занимается пошивом рукавиц-шубенок для мобилизованных - уже готово восемь пар. Материалом для них послужили старые меховые изделия, принесенные жителями.

Как рассказали мастерицы, это не единоразовая акция, они будут заниматься пошивом и дальше.

- Услышали с коллегами призыв районного совета ветеранов о том, что нужны шубенки для участников СВО. Хотели приобрести, но их не оказалось в магазине, - поделилась директор ЦВиДО Любовь Кондыгина.

Кстати, к акции уже присоединились не только педагоги центра, но и жительницы села.

Теплые варежки будут греть военнослужащих не только потому, что сшиты из натуральных материалов, но еще и согреты теплом сердец северян.

Готовые шубенки доставят в муниципальный штаб «Мы вместе», они войдут в четвертую партию гуманитарной помощи, отправленную из Шурышкарского района.