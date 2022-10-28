В Салехарде простятся с Евгением Яптиком, погибшим в спецоперации на Украине

Фото: "Подслушано в Салехарде", соцсети

В Салехарде простятся с 23-летним Евгением Яптиком, погибшим при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Евгений Яптик - уроженец Ямальского района, весть о его смерти пришла 22 октября. На фронте он был старшим наводчиком минометного взвода миномета батареи мотострелкового батальона.

Прощание с Евгением пройдет 31 октября с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале. Поминальный обед состоится в 13:30 по адресу: ул. Ямальская, д. 21 (кафе «Трактир на Ямальской»).

Напоминаем, что на прошлой неделе стало известно о гибели 21-летнего контрактника Артема Пугурчина. Парень был родом из села Овгорт Шурышкарского района.