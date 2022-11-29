Фото: Ноябрьская ЦГБ

В ноябрьском центре здоровья для детей появился стоматолог-гигиенист. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

- Дарья Менщикова - молодой специалист. Она приехала на Ямал из Тюмени, где окончила медицинский колледж по профилю «профилактическая стоматология», - прокомментировали в медучреждении.

Врач осмотрит ротовую полость маленького пациента, оценит состояние зубной эмали, даст советы маме и ребенку как правильно чистить зубы. Также специалист даст рекомендации по питанию, чтобы обеспечить поступление всех микроэлементов и витаминов, необходимых для здоровья маленьких зубов.

Напоминаем, что недавно в детской городской поликлинике появился врач-оториноларинголог. Доктор окончила Дагестанский государственный медуниверситет, затем прошла ординатуру в Сургутском вузе и приехала на Ямал.