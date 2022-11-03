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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:58

В детской поликлинике Ноябрьска появился новый врач-оториноларинголог

Об этом сообщили в самом медучреждении
Марина Прохорова
Фото: Ноябрьская ЦГБ

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В детской поликлинике Ноябрьской ЦГБ появился новый врач-оториноларинголог Марина Кадирбекова. Об этом сообщили в самом медучреждении.

Доктор окончила Дагестанский государственный медуниверситет, затем прошла ординатуру в Сургутском вузе и приехала на Ямал.

Еще во время учебы в ординатуре Марина Кадирбекова часто бывала в Ноябрьске. Город впечатлил ее своей компактностью и комфортом, а позже она узнала о наличии вакансии в детской поликлинике.

- Изначально я хотела помогать взрослым, но спустя почти месяц работы в детской поликлинике, понимаю, что мне повезло. Дети очень открытые и отзывчивые пациенты, - поделилась врач.

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