В детской поликлинике Ноябрьска появился новый врач-оториноларинголог

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В детской поликлинике Ноябрьской ЦГБ появился новый врач-оториноларинголог Марина Кадирбекова. Об этом сообщили в самом медучреждении.

Доктор окончила Дагестанский государственный медуниверситет, затем прошла ординатуру в Сургутском вузе и приехала на Ямал.

Еще во время учебы в ординатуре Марина Кадирбекова часто бывала в Ноябрьске. Город впечатлил ее своей компактностью и комфортом, а позже она узнала о наличии вакансии в детской поликлинике.

- Изначально я хотела помогать взрослым, но спустя почти месяц работы в детской поликлинике, понимаю, что мне повезло. Дети очень открытые и отзывчивые пациенты, - поделилась врач.

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