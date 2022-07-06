На Ямале началась расчистка территории будущего музея 501-й стройки от мусора и сухостоя

Фото: Правительство ЯНАО

В Надымском районе состоялся первый выезд волонтеров в лагерный пункт №76 501-ой стройки для расчистки территории. Напоминаем, что по поручению губернатора Дмитрия Артюхова здесь создадут музей под открытым небом, хранящий память о жизни и работе заключенных на всех крупных стройках СССР сталинского периода.

Будущий музей войдет в состав МВК имени И. С. Шемановского. Его сотрудники уже приступили к реализации намеченного плана по восстановлению объекта. На первоначальном этапе помощь оказывают волонтеры, которым предстоит убрать мусор и сухостой.

- Участок, на котором производятся работы, находится в лесу. Необходимо понимать, что условия для работы сложные. Много насекомых: комаров, мошек. Где-то присутствует колючая проволока. Ребята подготовленные, физически выносливые, но приходится быть аккуратными и внимательными, - рассказал главный историк МВК имени И. С. Шемановского Алексей Мазурин.

В настоящее время в лагере сохранились остатки деревянных ворот, вахты, двух жилых бараков, штрафного изолятора, туалета, доски показателей, конюшни и домов. Частично сохранились ограждение и сторожевые вышки.

Работы по расчистке и подготовке объекта к восстановлению продолжатся, повторные выезды волонтерских корпусов будут организованы музеем в июле и августе текущего года.

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