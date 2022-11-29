В Ноябрьске агрессивная хозяйская собака до полусмерти напугала ребенка

Скриншот из видео

В Ноябрьске произошел неприятный инцидент с участием школьника и хозяйской собаки. Неизвестно почему, но мужчина вывел пса на прогулку без поводка, а он, воспользовавшись ситуацией, помчался на ребенка, напугав его до полусмерти. Видео это происшествия попало на регистратор автомобиля.

- На регистратор автомобиля заснято происшествие. На ребенка пыталась напасть хозяйская собака. Мужчина даже не подошел к нему, мальчик, 1-2 класс, - рассказал мужчина в соцсетях.

На опубликованном ролике видно, как пес несется к ребенка, а мальчик с диким криком пытается убежать от него. Хозяин в этом момент стоит возле машины и не смотрит за питомцем. К счастью, школьник остался цел и невредим - собака развернулась и побежала к владельцу, позвавшему ее.

Далее мужчина, чей видеорегистратор снял случившееся, отвез мальчика до дома.

Позже на пост отреагировала региональная служба ветеринарии. Представитель ведомства сообщил, что родителям ребенка необходимо обратиться к участковому, чтобы зафиксировать нарушение, а затем подать иск в суд.

- Когда факт нарушения будет зафиксирован, возможно обращение в суд для защиты прав несовершеннолетнего. Административная ответственность для таких владельцев животных установлена частью 2-1 статьи 3.11 Закона ЯНАО «Об административных правонарушениях», - прокомментировали в службе ветеринарии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Ноябрьске собака укусила за лицо 8-летнего мальчика. Ребенка экстренно доставили в больницу.