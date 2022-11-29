Глава Тазовского района подарил снегоход родителям бойца, участвующего в спецоперации

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Глава Тазовского района Василий Паршаков подарил снегоход «Буран» семье Худи. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Анатолий Яковлевич и Галина Едайковна проживают в Антипаютинской тундре, ведут кочевой образ жизни, занимаются оленеводством. В из семье семеро детей и уже десять внуков. Супруги с детства прививали им любовь к труду и родной земле, бережно передавали семейные ценности», - написал управленец.

Младший сын пары Леонид принимает участие в специальной военной операции. Сейчас он приехал домой, чтобы навестить родных и близких.

Кстати, в преддверии Дня матери Галине Едайковне вручена благодарность губернатора Ямала за достойное воспитание детей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что Дмитрий Артюхов вручил ключи от автомобиля семье Ольги Дехтяренко - матери-героини из Надыма.