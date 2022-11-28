Ямал Ири отправляется в большое путешествие по региону

Фото: Ямал Ири, соцсети

Ямал Ири готов отправиться в большое путешествие по региону. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Совсем скоро я отправлюсь в большое путешествие по городам и поселкам нашего любимого края! Нужно посетить много мест, увидеть, как вы готовитесь к Новому году, да и с вами наконец-то встретиться. Этой встречи я очень жду!» - написал волшебник.

Первыми, к кому приедет Ямал Ири, будут ребята из Горнокнязевска - 30 ноября. А завершится череда встреч в Яр-Сале - 23-25 декабря.

Ознакомиться с графиком поездки волшебника можно ниже:

Фото: Ямал Ири, соцсети

Места и время встреч станут известны немного позже.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Ямал Ири вручит сто подарков победителям конкурса видеороликов.