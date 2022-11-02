Ямал Ири вручит сто подарков победителям конкурса видеороликов

Фото: личная страница Ямал Ири в соцсети ВК

В преддверии Нового года северный волшебник Ямал Ири вновь порадует маленьких жителей региона своими подарками. Для того, чтобы их заполучить, надо снять видеоролик продолжительностью не меньше минуты и рассказать в нем о любимом месте своего родного города или поселка. Это могут быть садики, школы, парки, культурно-развлекательные объекты, муралы и прочее. В конце необходимо не забыть пригласить Ямал Ири в свой населенный пункт.

Обязательное условие - подписка на аккаунт Ямал Ири в соцсети ВКонтакте и лайк записи о розыгрыше.

Чтобы организаторы смогли найти ролик, необходимо поставить хештег #ямалиридарит2022 и тэг населенного пункта, где снято видео, а также отметить самого Ямал Ири. Родители маленьких северян могут разместить видео на своих страницах в соцсети. Работы принимаются до 15 ноября.

Пока организаторы не разглашают, что получат маленькие ямальцы в качестве новогоднего подарка от Ямал Ири, но при этом уверяют, что ребята будут приятно удивлены.

Победителей определит генератор случайных чисел 18 ноября, а сами призы будут вручать с 28 ноября по 26 декабря.