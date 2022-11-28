До конца года в Ноябрьске снесут более 130 ветхих и аварийных домов

Фото: телеграм-канал «Ноябрьск. Официально»

В Ноябрьске продолжают избавляться от ветхих домов. Как сообщили в администрации, всего за год в городе снесли 127 опасных зданий, а до конца декабря ликвидируют еще пять.

Например, в выходные очередную аварийку снесли на улице Изыскателей. На остальных объектах работы уже начались.

Между тем в городе активно строится новое жилье. До конца декабря власти планируют сдать три многоэтажки. Две из них расположены на улице Школьная, еще одна - на проспекте Мира. В общей сложности это 180 квартир, большинство из которых как раз предназначены для переселенцев.

Возводит дома уже зарекомендовавшая себя компания «Газхолодмаш». Застройка ведется комплексно. Сразу обустраивают детские и спортивные площадки, парковки и внутриквартальные проезды.

Также эта фирма строит еще две многоэтажки на улице Республики. Их планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.