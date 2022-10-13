Более ста ноябрьских семей переедут из аварийных домов в новые квартиры

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжается переселение жителей аварийных деревяшек в новые квартиры. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, до конца года в городе завершится строительство трех многоквартирных домов. Два из них расположены на улице Школьная, еще один - на проспекте Мира. В общей сложности это 180 квартир, большинство из которых как раз предназначены для переселенцев.

Возводит дома уже зарекомендовавшая себя компания «Газхолодмаш». Застройка ведется комплексно. Сразу обустраивают детские и спортивные площадки, парковки и внутриквартальные проезды.

Также эта фирма строит еще две многоэтажки на улице Республики. Их планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

В будущем в районе детского сада «Сказка» начнется строительство еще четырех домов. Для удобства подъезда к дошкольному учреждению власти обустроят специальный проезд.

Всего в этом году в Ноябрьске сдадут 443 квартиры - это почти 17 тысяч квадратных метров жилья.