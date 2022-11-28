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НовостиОбщество28 ноября 2022 6:16

Предприниматель из Надыма построил цех по переработке рыбы

Он заработает в ближайшее время
Марина Прохорова
Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надымском районе откроется новый цех по переработке рыбы - щуки, язя, окуня, плотвы, налима и щекура. Об это сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жароских.

- Предприниматель Александр Бородин построил здание цеха по переработке рыбы, а также закупил нужное оборудование. Это производственные столы из нержавеющей стали, промышленные слайсер и вентилятор, а также все необходимое для вяления и копчения самой рыбы, - рассказал управленец.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Также Дмитрий Жаромских подчеркнул, что власти всегда готовы поддержать самые смелые инициативы жителей. Тем более, что в округе и муниципалитете действуют разные меры поддержки.

Ранее Комсомольская правда - Ямал писала о том, что в Тарко-Сале построят склад для хранения рыбы за 95 миллионов рублей. Сейчас власти ищут подходящего подрядчика. Согласно документу, победитель аукциона должен будет сам приобрести и доставить в город быстровозводимое здание с холодильными установками. Также в его обязанности входит монтаж всех конструкций.