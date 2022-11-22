В Тарко-Сале построят склад для хранения рыбы за 95 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В Тарко-Сале построят склад для хранения рыбы за 95 миллионов рублей. Сейчас власти ищут подходящего подрядчика, информация об этом размещена на сайте «РосТендер».

Согласно документу, победитель аукциона должен будет сам приобрести и доставить в город быстровозводимое здание с холодильными установками. Также в его обязанности входит монтаж всех конструкций.

Общая площадь помещений должна быть не менее 1 275 квадратных метров, а холодильных камер - не менее 720 квадратных метров. При этом в каждой из них должно умещаться 150 тонн рыбы, в общей сложности - 600 тонн. Срок службы склада - не менее 20 лет.

Все работы по строительству здания оплачиваются из районного бюджета, начальная стоимость контракта - 94 933 334 руб.

До окончания приема заявок осталось пять дней.